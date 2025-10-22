إعلان

40 ألف.. مايان السيد تتألق بـ مكياج جذاب في مهرجان الجونة

كتب : أسماء العمدة

03:15 م 22/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد وعمر رزيق
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد من مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد وسارة رزيق وعمر رزيق
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد واحمد السعدني يخطفان الأنظار في الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد واحمد السعدني يخطفان الأنظار في الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد وعمر رزيق
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد واحمد السعدني يخطفان الأنظار في الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد وأحمد السعدني في مهرجان الجونة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خَطفت الفنانة مايان السيد الأنظار بإطلالة جمالية أنيقة وراقية على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت مكياجًا ناعمًا ودافئًا أبرز ملامحها الطبيعية، من توقيع خبيرة التجميل ريهام خليفة (Reham Khalifa)، وبلغت قيمته نحو 40 ألف جنيه مصري.

مايان السيد من مهرجان الجونة (3)

اعتمدت أسلوب المكياج الترابي المعروف بـ "النيود"، الذي يجمع بين الرقة والبساطة مع لمسات أنثوية دافئة تُبرز إشراقة وجهها.

اعتمدت خبيرة التجميل قاعدة مكياج خفيفة باستخدام فاونديشن بملمس طبيعي يوحّد لون البشرة ويمنحها إشراقة صحية، مع بودرة تثبيت خفيفة للحفاظ على اللمعان المتوازن.

بفستان أحمر مايان السيد تداعب الكاميرات في مهرجان الجونة (5)

تم تطبيق كونتور ناعم لإبراز عظام الوجنتين بشكل طبيعي، مما منح الوجه تحديدًا أنيقًا دون مبالغة.

جاءت العيون بدرجات الظلال الترابية الدافئة مع لمسة خفيفة من اللمعان على الجفن المتحرك، لإضفاء بريق بسيط يضيء النظرة.

تم تحديد العين بخط آيلاينر رفيع للغاية لإبراز الرموش دون التأثير على النعومة العامة للمكياج، مع تطبيق ماسكارا سوداء كثيفة

مايان السيد

أما الحواجب فبدت مرسومة وممشطة للأعلى بلون قريب من لون شعرها، لتعكس مظهرًا شبابيًا وحيويًا.

اختارت مايان أحمر شفاه بدرجات النيود أو الوردي الطبيعي بلمسة مطفية، ما جعل التركيز ينصب على جمال الفستان الأحمر وإشراق بشرتها.

تم استخدام بلاشر بلون مشمشي دافئ لإضافة لمسة من الحيوية والتوهج الطبيعي للوجه.

مايان السيد تتألق بـ مكياج جذاب في مهرجان الجونة 40 ألف الفنانة مايان السيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا