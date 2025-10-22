40 ألف.. مايان السيد تتألق بـ مكياج جذاب في مهرجان الجونة

من الافتتاح لـ اليوم الخامس.. "الكابلز" يخطفون الأنظار في مهرجان الجونة

خَطفت الفنانة مايان السيد الأنظار بإطلالة جمالية أنيقة وراقية على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت مكياجًا ناعمًا ودافئًا أبرز ملامحها الطبيعية، من توقيع خبيرة التجميل ريهام خليفة (Reham Khalifa)، وبلغت قيمته نحو 40 ألف جنيه مصري.

اعتمدت أسلوب المكياج الترابي المعروف بـ "النيود"، الذي يجمع بين الرقة والبساطة مع لمسات أنثوية دافئة تُبرز إشراقة وجهها.

اعتمدت خبيرة التجميل قاعدة مكياج خفيفة باستخدام فاونديشن بملمس طبيعي يوحّد لون البشرة ويمنحها إشراقة صحية، مع بودرة تثبيت خفيفة للحفاظ على اللمعان المتوازن.

تم تطبيق كونتور ناعم لإبراز عظام الوجنتين بشكل طبيعي، مما منح الوجه تحديدًا أنيقًا دون مبالغة.

جاءت العيون بدرجات الظلال الترابية الدافئة مع لمسة خفيفة من اللمعان على الجفن المتحرك، لإضفاء بريق بسيط يضيء النظرة.

تم تحديد العين بخط آيلاينر رفيع للغاية لإبراز الرموش دون التأثير على النعومة العامة للمكياج، مع تطبيق ماسكارا سوداء كثيفة

أما الحواجب فبدت مرسومة وممشطة للأعلى بلون قريب من لون شعرها، لتعكس مظهرًا شبابيًا وحيويًا.

اختارت مايان أحمر شفاه بدرجات النيود أو الوردي الطبيعي بلمسة مطفية، ما جعل التركيز ينصب على جمال الفستان الأحمر وإشراق بشرتها.

تم استخدام بلاشر بلون مشمشي دافئ لإضافة لمسة من الحيوية والتوهج الطبيعي للوجه.