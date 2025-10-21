آسر ياسين يخطف الأضواء رفقة زوجته في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

ظهر الفنان آسر ياسين بإطلالة جذابة رفقة زوجته، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدى بدلة كاجول مكونة من بليز بيج وتيشرت أبيض، وبنطلون بني، ونظارة.



وارتدت زوجته فستانا قصير سوارية باللون الأسود ونسقت فوقه بليزر أسود وكلاتش بنفس اللون.



واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.



واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.