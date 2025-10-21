إعلان

الأبيض يبرز أنوثتها.. هنادي مهنا بإطلالة جريئة في سادس أيام "الجونة السينمائي"

كتب : أسماء العمدة

08:56 م 21/10/2025
    هنادي مهنا على الريد كاربت بالجونة (3)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة
    هنادي مهنا على الريد كاربت بالجونة
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة (2)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة (3)
    هنادي مهنا على الريد كاربت بالجونة (2)
    هنادي مهنا على الريد كاربت بالجونة (5)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة (5)
    هنادي مهنا في مهرجان الجونة (4)

تألقت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة مبهرة باللون الأبيض، جمعت بين الأناقة والجرأة في اليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقد جذبت الأنظار بتصميم عصري وغير تقليدي عكس ثقتها العالية وحسّها المميز في اختيار الأزياء.

اختارت هنادي فستانًا أبيض ناصعًا بتصميم مبتكر يجمع بين البساطة والفخامة، جاء الجزء العلوي على شكل رقبة بتصميم هالتر يلتف حول العنق، ومُزيَّن بالكامل بخرزات بيضاء صغيرة تشبه اللؤلؤ، مما أضفى لمسة فاخرة على الإطلالة.

هنادي مهنا في مهرجان الجونة (5)

أما الخصر فكان محددًا بدقة لإبراز قوامها، فيما جاءت التنورة بتصميم قصير من الأمام مع ذيل طويل ينسدل برقي على الأرض، مانحًا الإطلالة طابعًا ملكيًا ممزوجًا بالجرأة.

اعتمدت هنادي تسريحة شعر مرفوعة بالكامل على شكل كعكة عالية أظهرت ملامح وجهها ورقبتها بأناقةهنادي مهنا في مهرجان الجونة (2)

أما المكياج فجاء قويًا ومتناغمًا مع الفستان الأبيض، إذ اختارت مكياجًا جلَام ركّز على العيون المسحوبة بالآيلاينر والرموش الكثيفة، مع ظلال ترابية ناعمة.

واختارت أحمر شفاه بلون نيود داكن لإبراز ملامحها بأسلوب أنثوي راقٍ، مع لمسات كونتور واضحة وبلاشر برونزي يمنح الوجه دفئًا وجاذبية.

أكملت هنادي إطلالتها بحذاء كعب عالٍ مدبب باللون الأبيض اللامع، واختارت مجوهرات بسيطة توازن بين الأناقة والبساطة، أبرزها خاتم كبير الحجم

هنادي مهنا في مهرجان الجونة هرجانة الجونة لفنانة هنادي مهنا

