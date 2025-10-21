إعلان

فستان بـ 95 ألف جنيه.. أمينة خليل بفستان "مخمل مطرز" في "الجونة السينمائي "

كتبت- أميرة حلمي:

06:42 م 21/10/2025
في اليوم الخامس من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بإطلالة أنثوية فخمة.

ظهرت أمينة خليل بفستان يحمل توقيع المصممة اللبنانية ريان بشا (Rayane Bacha)، من تصميمها “Raisa Embroidered Velvet Gown”.

تصميم إطلالة الفنانة أمينة خليل
الفستان من المخمل المطرز يدوياً بخيوط لامعة وكريستالات دقيقة على شكل دوائر هندسية باللونين الوردي والقرمزي.

يأتي التصميم بقصة كورساج مستقيم مكشوف الكتفين، يبرز تفاصيل الجزء العلوي.

اختارت مكياجاً هادئاً بعيون محددة بخط رفيع ورموش كثيفة مع شفاه وردية لامعة.

يبلغ سعر الفستان 2,000 دولار، أي ما يعادل نحو 95,100 جنيه.

تصميم إطلالة الفنانة أمينة خليل الفنانة أمينة خليل الجونة مهرجان الجونة

