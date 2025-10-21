بـ 75 ألف جنيه.. روچينا تخطف الأنظار بـ"بدلة" جريئة في "الجونة السينمائي"

تنوعت تصاميم إطلالات النجمات في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ 8، فإلى جانب الموديلات الناعمة والأنيقة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم أكثر جراءة.



ويستعرض"مصراوي" فيما يلي أجرأ إطلالة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، وهي الفنانة "بشرى" ، وفق ما ذكرت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.



وأطلت بشرى بفستان شفاف بدون بطانة باللون الأسود اللامع بقصة "الكب".



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت بشرى تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



ووصفتها مصممة الأزياء بأجراء إطلالة، لأن الفستان شفاف للغاية وأوضح تفاصل جسمها، بالإضافة إلى، أنه بدون بطانة.



وتابعت: "الفستان بقصة الكب مكشوف عند منطقة الصدر وأبرز قوامها، مع فتحتي ساق جريئة، ما جعلها أكثر جرأة على السجادة الحمراء".