إعلان

بدون بطانة وشفاف.. أجرأ إطلالة في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

04:00 م 21/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 9 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 9 صورة
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 9 صورة
    الفنانة بشرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تنوعت تصاميم إطلالات النجمات في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ 8، فإلى جانب الموديلات الناعمة والأنيقة التي ظهر بها بعضهن، ظهرت أخريات بتصاميم أكثر جراءة.


ويستعرض"مصراوي" فيما يلي أجرأ إطلالة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، وهي الفنانة "بشرى" ، وفق ما ذكرت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.


وأطلت بشرى بفستان شفاف بدون بطانة باللون الأسود اللامع بقصة "الكب".


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت بشرى تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


ووصفتها مصممة الأزياء بأجراء إطلالة، لأن الفستان شفاف للغاية وأوضح تفاصل جسمها، بالإضافة إلى، أنه بدون بطانة.


وتابعت: "الفستان بقصة الكب مكشوف عند منطقة الصدر وأبرز قوامها، مع فتحتي ساق جريئة، ما جعلها أكثر جرأة على السجادة الحمراء".

الجونة مهرجان الجونة بشرى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص