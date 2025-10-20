إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

رانيا يوسف جريئة ونجلاء بدر بفستان مفتوح.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم



ظهرت الإعلامية إنجي علي بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت إنجي توب جلد باللون الأسود بقصة الكب ونسقت معه بنطلون باللون الرصاصي.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.