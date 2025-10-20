إعلان

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:32 م 20/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الإعلامية إنجي علي
  • عرض 3 صورة
    الإعلامية إنجي علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الإعلامية إنجي علي بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت إنجي توب جلد باللون الأسود بقصة الكب ونسقت معه بنطلون باللون الرصاصي.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الإعلامية إنجي علي الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)