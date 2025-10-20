4 مليون.. درة تتألق بمجوهرات ساحرة في ثالث أيام مهرجان الجونة

خطفت الفنانة درة زروق الأضواء بإطلالتها الراقية والفخمة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث تألقت بمجموعة ماسية استثنائية من دار المجوهرات الراقية Michael Oro Jewellery، تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 ملايين جنيه مصري، لتكون واحدة من أكثر الإطلالات فخامة وأناقة على السجادة الحمراء هذا العام.

تألقت درة بعقد ماسي ضخم بتصميم "شوكر" (Choker) يلتف حول العنق بإحكام، ويتكون من عدة صفوف متوازية من الماس الأبيض المرصع بعناية فائقة،

غطّى العقد منطقة العنق بالكامل ليمنحها مظهرًا ملكيًا متألقًا يتناغم مع قصة الفستان الـ Strapless (بدون حمالات) التي أبرزت الكتفين والرقبة بوضوح، وقد بلغت قيمة العقد وحده 4 ملايين جنيه مصري، ليكون قطعة المجوهرات الأبرز في إطلالتها.

نسّقت درة مع العقد أقراطًا ماسية متدلية التصميم (Drop Earrings) بقيمة 650 ألف جنيه مصري، جاءت مرصعة بالألماس الأبيض بتصميم أنثوي راقٍ على شكل دمعة متدلية أو دائرة ماسية، ما أضاف إشراقًا للوجه دون أن يطغى على فخامة العقد.

زُينت يداها بخواتم ماسية ناعمة التصميم، انسجمت مع بريق الإطلالة الكلي وأكملت تناغم الأناقة والبساطة في آنٍ واحد.