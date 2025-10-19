علا رشدي ببدلة غير تقليدية في ثالث أيام الجونة.. سعرها صادم

خطفت الفنانة علا رشدي الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين الرسمية والعصرية خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت بدلة نسائية راقية من تصميم دار Mr.Tuxedos (مستر توكسيدوز)، وقد قُدّر سعرها بحوالي 40 ألف جنيه مصري.

اختارت علا رشدي بدلة نسائية باللون الأبيض العاجي (أوف وايت)، وهو لون كلاسيكي يمنح مظهرًا راقيًا ومتألقًا في الوقت نفسه.

تكوّنت الإطلالة من جاكيت بقصة رسمية أنيقة مزوّد بصفين من الأزرار الداكنة في المقدمة قد تكون بنية أو سوداء، مع ياقة مدببة كلاسيكية أضفت طابعًا قويًا ومهنيًا على الإطلالة.

ارتدت علا قميصًا أبيض ناصعًا بتصميم رسمي ذي ياقة مميزة وأزرار أنيقة، واستبدلت ربطة العنق التقليدية بـ كرافترفيعة بنفس لون البدلة تقريبًا، في لمسة غير تقليدية منحت الإطلالة طابعًا ذكوريًا أنيقًا ومفعمًا بالأنوثة في آن واحد.

أما البنطال فجاء مستقيم القصة ومن نفس خامة الجاكيت، ما أضاف انسجامًا وأناقة في التفاصيل.

أكملت علا رشدي إطلالتها بلمسات أنيقة لافتة، أبرزها نظارة شمسية دائرية بإطار ذهبي أو بيج شفاف وعدسات فاتحة، تزيّنت بتفصيلة أو سلسلة متدلية زادت من تفرّد الإطلالة.

ارتدت أقراطًا صغيرة وخواتم متعددة منحتها لمسة من البريق الناعم دون مبالغة.

واعتمدت تسريحة شعر ويفي ينسدل على كتفيها بلون بني نحاسي لامع، ووضعت مكياجًا طبيعيًا أبرز ملامحها مع أحمر شفاه قوي باللون الأحمر..