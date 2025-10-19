مفيدة شيحة بإطلالة راقية في رابع أيام مهرجان الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الإعلامية مفيدة شيحة، بإطلالة راقية، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وتألقت مفيدة مرتدية فستان طويل أسود مطعم بإكسسوارات مكون من قطعتين.
واعتمدت مكياجا ناعم، حيث وضعت أحمر شفاه نيود.
واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود.
وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، وحذاء أسود.