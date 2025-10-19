بوسي شلبي بإطلالة نيون جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

ناقد موضة يعلق على إطلالة مي سليم في مهرجان الجونة.. 6 صور

لفتت الإعلامية بوسي شلبي الأنظار بإطلالة عصرية ولافتة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت بدلة نسائية بلون النيون الأصفر أو الليموني الساطع، ما منحها حضورًا قويًا وإطلالة مليئة بالحيوية والجرأة.

جاءت البدلة مكوّنة من جاكيت رسمي (بليزر) يتميز بياقة عريضة وكتفين محددين، مع طبقة إضافية من القماش بنفس اللون تلتف حول الخصر والبطن، وتنتهي بوشاح أمامي منسدل، ما أضفى لمسة مبتكرة على التصميم.

أما البنطال فجاء واسع القصة مع تفاصيل مطوية (بليسيه) في الجزء السفلي، منحته حركة انسيابية أنيقة.

تحت الجاكيت، ارتدت بوسي قطعة علوية داكنة اللون أضافت توازنًا بصريًا مع إشراقة النيون.

أكملت بوسي شلبي إطلالتها بـنظارة شمسية كبيرة الحجم ذات إطار داكن، وحقيبة يد سوداء كلاسيكية صغيرة حملتها بيدها اليسرى، بينما أمسكت بيدها الأخرى ميكروفونًا فضي اللون يحمل شعار إحدى القنوات الفضائية.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا مع خصلات أمامية منسدلة، وشعرها مصبوغ بدرجة الأشقر الفاتح، فيما جاء مكياجها ناعمًا يبرز ملامحها دون مبالغة.

كما ارتدت بطاقة تعريف المهرجان (Badge) المعلقة بخيط أزرق حول العنق، لتُكمل مظهرها الإعلامي الأنيق على السجادة الحمراء.