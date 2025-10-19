إعلان

يسرا بإطلالة كاجوال في فعاليات ثالث أيام الجونة

كتب : مصراوي

04:49 م 19/10/2025
  • عرض 2 صورة
    يسرا

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة كاجوال خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت يسرا تيشرت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت يسرا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة. وزينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من خاتم وساعة يد.

