"الفستان لا يليق بها".. رأي ناقد موضة في إطلالة صبا مبارك بالجونة

كتبت- أسماء مرسي:

04:00 م 19/10/2025
تصوير- علاء أحمد

انتقد خبير الموضة المصري محمد الشريف إطلالة الفنانة صبا مبارك خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتابع الشريف، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أن الإطلالة لم تكن ناجحة، موضحا أن الفستان الذي من توقيع المصمم طوني ورد يتميز بلونه وتصميمه الأنيق، لكنه لم يكن مناسبا لقوام صبا مبارك أو لون بشرتها.

وأوضح أن تنسيق المكياج وتسريحة الشعر والمجوهرات موفقا ومتناسقا، إلا أن تصميم الفستان لم يبرز جمال الإطلالة، ولم يكن الخيار الأنسب للفنانة.

اطلالة صبا مبارك صبا مبارك مهرجان الجونة اطلالات الجونة

