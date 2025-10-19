"شياكة ورقي".. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة- 10 صور تكشف

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة درة خلال فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، أوضح الشريف أن الفستان الذي ارتدته درة من تصميم "صوفي كوتور"، لونه مناسبا مع بشرتها، ما منحها إشراقة وجعلها تبدو كـ تحفة فنية.

وتابع أن الفستان كان مناسبا للحدث، كما أن تنسيق تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات جاء موفقا، ووصف الإطلالة بأنها مثال للشياكة والرقي على السجادة الحمراء.