إعلان

"شياكة ورقي".. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة- 10 صور تكشف

كتبت- أسماء مرسي:

03:05 م 19/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    درة
  • عرض 10 صورة
    درة
  • عرض 10 صورة
    درة على الريد كاربت (8)
  • عرض 10 صورة
    درة على الريد كاربت (1)
  • عرض 10 صورة
    درة على الريد كاربت (10)
  • عرض 10 صورة
    درة على الريد كاربت (13)
  • عرض 10 صورة
    درة على الريد كاربت (14)
  • عرض 10 صورة
    درة على الريد كاربت (3)
  • عرض 10 صورة
    درة على الريد كاربت (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة درة خلال فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، أوضح الشريف أن الفستان الذي ارتدته درة من تصميم "صوفي كوتور"، لونه مناسبا مع بشرتها، ما منحها إشراقة وجعلها تبدو كـ تحفة فنية.

وتابع أن الفستان كان مناسبا للحدث، كما أن تنسيق تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات جاء موفقا، ووصف الإطلالة بأنها مثال للشياكة والرقي على السجادة الحمراء.

درة اطلالة درة فستان درة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل