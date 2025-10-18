الأبيض يبرز أنوثتها.. ليلى علوي بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

ظهرت الفنانة ليلى علوي، بإطلالة ناعمة وجريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت ليلى فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض، وكلاتش بني.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.