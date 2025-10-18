بفستان قصير.. شيرين رضا بإطلالة تخطف القلوب في الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير علاء أحمد
تألقت شيرين رضا بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.
ارتدت شيرين فستانًا أسود أنيق بكتف واحد (One-Shoulder) ما أضفى لمسة من العصرية والرقي.
التصميم بسيط لكنه أنثوي ومميز، مع تفاصيل ناعمة عند الخصر وجيوب أمامية تضيف طابعًا عصريًا للفستان.
ومن الناحية الجمالية ارتدت إكسسوارات مكونة من حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر، شكّلت نقطة لونية لافتة كسرت حدة اللون الأسود وأضفت حيوية للإطلالة.
واختارت تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، ولون شعر أشقر ذهبي زاد من إشراقتها على السجادة الحمراء.
واعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان طبيعية تُبرز جمالها دون مبالغة، مع لمسة من أحمر الشفاه الوردي.