بفستان قصير.. شيرين رضا بإطلالة تخطف القلوب في الجونة

"شياكة ورقي".. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة- 10 صور تكشف

"أجمل فستان على الريد كاربت".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة

"الفستان لا يليق بها".. رأي ناقد موضة في إطلالة صبا مبارك بالجونة

"محتشم ومناسب لها".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

تألقت شيرين رضا بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.



ارتدت شيرين فستانًا أسود أنيق بكتف واحد (One-Shoulder) ما أضفى لمسة من العصرية والرقي.



التصميم بسيط لكنه أنثوي ومميز، مع تفاصيل ناعمة عند الخصر وجيوب أمامية تضيف طابعًا عصريًا للفستان.

ومن الناحية الجمالية ارتدت إكسسوارات مكونة من حقيبة يد صغيرة باللون الأحمر، شكّلت نقطة لونية لافتة كسرت حدة اللون الأسود وأضفت حيوية للإطلالة.

واختارت تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، ولون شعر أشقر ذهبي زاد من إشراقتها على السجادة الحمراء.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان طبيعية تُبرز جمالها دون مبالغة، مع لمسة من أحمر الشفاه الوردي.