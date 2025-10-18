إعلان

بفستان جريء.. مايان السيد تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد

10:00 م 18/10/2025
    مايان السيد تخطف الأنظار في الجونة
    مايان السيد تخطف الأنظار في الجونة
    مايان السيد تخطف الأنظار في الجونة
    مايان السيد تخطف الأنظار في الجونة
    مايان السيد تخطف الأنظار في الجونة

ظهرت الفنانة مايان السيد، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مايان فستانا طويلا بقصة "كب"، لامع وبتطريزات ونقوشات مميزة من الأسفل.

واعتمدت مكياجا قويا بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

مايان السيد تخطف الأنظار في الجونة ميانان السيد نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان مهرجان الجونة

