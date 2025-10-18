بفستان جريء.. مايان السيد تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

ظهرت الفنانة مايان السيد، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مايان فستانا طويلا بقصة "كب"، لامع وبتطريزات ونقوشات مميزة من الأسفل.

واعتمدت مكياجا قويا بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.