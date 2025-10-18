الأكثر جاذبية.. عبير صبري بإطلالة جريئة في ثالث أيام مهرجان الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

تألقت الفنانة عبير صبري، بإطلالة جريئة ولامعة، تبرز جمالها خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأطلت عبير مرتدية فستانا طويلا بصيحة "الكب" من البيج اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ونسقت مع إطلالتها، مجوهرات مكونة من حلق وأسورة وكولية، وحذاء باللون البيج.

وبدت عبير صبري ضمن الفنانات الأكثر جاذبية على السجادة الحمراء بالفستان الذي أظهر جمالها وتناغم مع طولها.