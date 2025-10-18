سعره تجاوز الـ 140 ألف جنيه.. يسرا تخطف الأنظار بالأحمر الناري في "الجونة السينمائي"
كتبت- أميرة حلمي:
تألقت النجمة يسرا على السجادة الحمراء بفستان أحمر ناري من تصميم دار أزياء عالمية، حمل توقيع “Draped Strapless Mousseline Gown”.
الفستان مستوحى من أسلوب هوليوود الكلاسيكي مع لمسة شرقية حديثة، فجاء اختيارًا مثاليًا.
الفستان باللون الأحمر الناري، مصنوع من قماش الموسيلين الخفيف الذي يمنح حركة انسيابية جذابة تعكس الأضواء بأناقة.
تصميمه المكشوف الأكتاف (strapless) مع طيات ناعمة على الصدر أضاف لمسة كلاسيكية، بينما جاءت التنورة الطويلة بشق جانبي.
اعتمدت يسرا أقراطًا بسيطة تضيف لمعة خفيفة دون أن تزاحم الفستان، مع حقيبة سوداء صغيرة وحذاء أحمر بكعب عالٍ.
يبلغ سعر الفستان نحو 3,000 دولار، أي ما يعادل تقريبًا 146,250 جنيه.