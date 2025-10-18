أنوثة وجاذبية.. من هي ملكة الريد كاربت في ثاني أيام الجونة؟

جمالهم رهيب.. أجمل إطلالات لنجمات الفن في ثاني أيام الجونة- 20 صورة

سعره تجاوز الـ 140 ألف جنيه.. يسرا تخطف الأنظار بالأحمر الناري في "الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهى إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.

ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".

نستعرض لكم في الألبوم التالي 10 صور لملكة "ريد كاربت" في اليوم الثاني لمهرجان الجونة، وفق ما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

قالت مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة "درة" هي التي تستحق هذا اللقب خلال اليوم الثاني من المهرجان.

وأوضحت: "إطلالة درة تعتبر ملكية، واللون الذي اختارته أنثوي وناعم، كما أنه لون يعبر عن الجانب الإنساني والاجتماعي".

وأشارت مصممة الأزياء: "اختيار درة يعكس وعيا كبيرا، ويمنح إطلالتها تأثيرا مضاعفا في خدمة التوعية بسرطان الثدي".

وأضافت: "تألقت درة بفستان ساحر يحمل توقيع المصمم خليل زين، تميزت قصته بـ كورساج منحوت بدقة على الجسم، تبرزه طيات الدريبينج".

ولفتت: "وينسدل الفستان بذيل طويل مزين بتفاصيل فنية راقية من الورد الشيفون بطريقة الـ "هوت كوتور"، مع لمسات ريش خفيفة تتدفق مع طيات الدريبينج المنسدلة".

وتابعت: "كما أن اختيارها للمجوهرات والمكياج والشعر كان موفق جدا".

اقرأ أيضا:

نجلاء بدر.. 25 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

جمالهن لافت.. 25 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في افتتاح الجونة

الأسود يليق بها.. شيري عادل تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة