جريئة وملفتة.. ٢٠ صورة لنجمات ظهرن بفساتين ضيقة في اليوم الثاني

ظهرت بعض نجمات الفن بفساتين قصيرة وجربئة خلال حضورهن اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظخرن بفساتين ضيقة في اليوم الثاني من المهرجان.

روجينا

ارتدت الفنانة روجينا فستان قصير كت ونسقت معه حذاء بنفس اللون واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بفستان قصير باللون الأسود بأكمام شفافة ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إنجي علاء

وارتدت الكاتبة إنجي علاء بفستان قصير باللون الرصاصي ونسقت أسفله توب باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ناهد السباعي

أطلت الفنانة ناهد السباعي بفستان قصير باللونين الأبيض والرصاصي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض،

بشرى

تألقت الفنانة بشرى بفستان قصير باللون الأزرق بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.