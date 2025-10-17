مي سليم بفستان جريء ومكشوف على الريد كاربت

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في الجونة

جريء ومكشوف.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم الثاني من الجونة



تصوير- علاء أحمد



ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وأطلت مي بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ونسقت معه حذاء بنفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت مي تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.