مي سليم بفستان جريء ومكشوف على الريد كاربت

كتبت- شيماء مرسي

08:35 م 17/10/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مي سليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    مي سليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    مي سليم
  • عرض 10 صورة
    مي سليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    مي سليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    مي سليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    مي سليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    مي سليم على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    مي سليم

تصوير- علاء أحمد


ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وأطلت مي بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود ونسقت معه حذاء بنفس اللون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت مي تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

مي سليم هرجان الجونة لجونة

