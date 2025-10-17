بإطلالة باللون الملكي حنان مطاوع في مهرجان الجونة السينمائي

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في الجونة

جريء ومكشوف.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم الثاني من الجونة

تظهر الفنانة حنان مطاوع، عبارة فستان مقسوم، يجمع بين الأناقة العصرية والكلاسيكية.

ويتميز ببلوزة بـ اللون الأزرق الكهربائي أو الأزرق الملكي الساطع، مصنوعة من قماش لامع قليلاً ويتميز الجزء العلوي بياقة على شكل حرف V وأكمام طويلة، مع قصة تشبه الـ "بليزر" أو قصة ذات أكتاف مرتفعة ومحددة تعطي حجماً وتحدداً للجزء العلوي.



وتنورة طويلة وواسعة بـ اللون الأسود الداكن، ذات خصر محدد ومرتفع نسبياً، وتتميز بقصة منتفخة قليلاً تحتوي على طبقات داخلية أو بطانة لجعلها تبدو واسعة وتنسدل بكسرات ناعمة أو ثنيات خفيفة.

وسوار ناعم، (حلق) متدلية بسيطة باللون الأسود أو الداكن كما اعتمدت تسريحة شعر عصرية، حيث قامت برفع الجزء العلوي من شعرها القصير نسبياً تسريحة "ذيل الحصان" بشكل كلاسيكي ناعم.

اعتمدت مكياج هادئ ومركز على إبراز العينين وجمالها الطبيعي.