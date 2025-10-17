بإطلالة جديدة إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة لليوم الثاني



تصوير- علاء أحمد



ظهرت الفنانة بسمة بإطلالة ساحرة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت بسمة فستان طويل "كت" مكشوف عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.



واختارت بسمة أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.