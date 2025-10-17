فستان قصير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة في ثاني أيام الجونة

بإطلالة جديدة إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة لليوم الثاني

تصوير- علاء أحمد



ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



أطلت ناهد مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأزرق بصيحة الظهر المكشوف.



واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وحلق، وعدة أساور.، بالإضافة إلى ساعة يد.