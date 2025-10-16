إعلان

بفستان سك.. بوسي شلبي تخطف الأنظار قبل افتتاح مهرجان الجونة

كتب : أسماء العمدة

04:42 م 16/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي في أحدث ظهور لها بإطلالة لافتة تجمع بين البساطة والرقي، قبل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الرمادي الفاتح بقصة ناعمة تبرز رشاقتها، مع تصميم ضيق ينسدل بانسيابية على القوام.

تميّز الفستان بتفصيلة جانبية بسيطة أضفت لمسة عصرية على الإطلالة، بينما نسّقته بوسي مع إكسسوارات فضية لامعة من علامة، شملت خاتمًا بارزًا وسوارًا أنيقًا وعقدًا رقيقًا زاد من فخامة المظهر.

واعتمدت الإعلامية الشهيرة تسريحة الشعر المموج الواسع باللون الأشقر الذهبي، مع مكياج هادئ ركّز على العيون المحددة والشفاه الوردية، مما منحها لمسة من الإشراق الطبيعي والأنوثة الراقية.

بوسي شلبي مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025