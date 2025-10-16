بفستان سك.. بوسي شلبي تخطف الأنظار قبل افتتاح مهرجان الجونة

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي في أحدث ظهور لها بإطلالة لافتة تجمع بين البساطة والرقي، قبل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الرمادي الفاتح بقصة ناعمة تبرز رشاقتها، مع تصميم ضيق ينسدل بانسيابية على القوام.

تميّز الفستان بتفصيلة جانبية بسيطة أضفت لمسة عصرية على الإطلالة، بينما نسّقته بوسي مع إكسسوارات فضية لامعة من علامة، شملت خاتمًا بارزًا وسوارًا أنيقًا وعقدًا رقيقًا زاد من فخامة المظهر.

واعتمدت الإعلامية الشهيرة تسريحة الشعر المموج الواسع باللون الأشقر الذهبي، مع مكياج هادئ ركّز على العيون المحددة والشفاه الوردية، مما منحها لمسة من الإشراق الطبيعي والأنوثة الراقية.