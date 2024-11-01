دون بطانة وجريء وساحر.. 160 صورة لجميع إطلالات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونستعرض لكم في السطور التالي, تجميعة باللينكات المجمعة لإطلالات نجمات الفن من فعاليات حفل ختام المهرجان، على النحو التالي:

بسنت شوقي بإطلالة حمراء تُبرز أنوثتها بجانب محمد فراج في ختام مهرجان الجونة

نسرين طافش خطفت الأنظار وتارا عماد ساحرة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام الجونة السينمائي

بالجولد المطرز.. 10 إطلالات جذابة لـ منة شلبي في ختام مهرجان الجونة

شريف رمزي يخطف الأنظار بالأسود في ختام مهرجان الجونة

تشبه "الباربي".. ياسمين رئيس بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

بفستان جريء ومفتوح.. 10 صور جذابة لـ هدى المفتي في ختام مهرجان الجونة

فساتين جريئة ومكشوفة وخطفت الأنظار.. 60 صورة للنجمات في ختام الجونة

الأحمر يشعل الريد كاربت .. سارة عبد الرحمن بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة

بعد إنجي أبو السعود.. سلوى محمد تدعم فلسطين في الجونة بهذه الطريقة

إطلالة ساحرة.. هنادي مهنا وزوجها يخطفان الأنظار في ختام الجونة السينمائي

فستان مكشوف وفتحه ساق جريئة.. 20 صورة لـ أسماء جلال في ختام مهرجان الجونة

بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ آيه سماحة تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان جلد لامع.. أروى جودة تتألق بإطلالتها رفقة خطيبها في ختام الجونة

بفستان "كب" وأكمام شفافة".. إطلالة غريبة لـ هاجر سراج في ختام مهرجان الجونة

جيهان الشماشرجي جريئة وداليا مصطفى كالعروس.. أول 30 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة

فستان بفتحة ساق جريئة.. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

"أوف وايت".. إطلالة جذابة لـ ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة

بإطلالة جريئة.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة