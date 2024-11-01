مهرجان الجونة

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دون بطانة وجريء وساحر.. 160 صورة لجميع إطلالات حفل ختام مهرجان الجونة

09:45 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 160 صورة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان تتألق على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان تصل حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان بإطلالة جريئة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة ميس حمدان
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنان ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنانة ميس حمدان
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 160 صورة
    الفنان ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان تتألق على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة_14
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان تصل حفل ختام مهرجان الجونة_15
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنان ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان تصل حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان تتألق على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة ميس حمدان
  • عرض 160 صورة
    إنجي علاء في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    إنجي علاء في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    إنجي علاء في حفل ختام مهرجان الج
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 160 صورة
    إنجي علاء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي تتألق على الريد كاربت
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين
  • عرض 160 صورة
    الفنانة رانيا محمود ياسين
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة_49
  • عرض 160 صورة
    محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    آية سماحة على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    آية سماحة في ختام الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إطلالة أنيقة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل بفستان أنيق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل على الريد كاربت
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    إطلالة ساحرة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إطلالة ساحرة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 160 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل بفستان أنيق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل بفستان ساحر في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من حفل ختام الجونة السينمائي_45
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام الجونة
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل على الريد كاربت_46
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي_48
  • عرض 160 صورة
    أمينة خليل تتألق على الريد كاربت
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (5)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (8)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (7)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (6)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (10)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (13)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (14)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (15)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (16)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (17)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (11)
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (9)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (1)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (9)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (10)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (8)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (12)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (11)
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة من السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونستعرض لكم في السطور التالي, تجميعة باللينكات المجمعة لإطلالات نجمات الفن من فعاليات حفل ختام المهرجان، على النحو التالي:

بسنت شوقي بإطلالة حمراء تُبرز أنوثتها بجانب محمد فراج في ختام مهرجان الجونة

نسرين طافش خطفت الأنظار وتارا عماد ساحرة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام الجونة السينمائي

بالجولد المطرز.. 10 إطلالات جذابة لـ منة شلبي في ختام مهرجان الجونة

شريف رمزي يخطف الأنظار بالأسود في ختام مهرجان الجونة

تشبه "الباربي".. ياسمين رئيس بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

بفستان جريء ومفتوح.. 10 صور جذابة لـ هدى المفتي في ختام مهرجان الجونة

فساتين جريئة ومكشوفة وخطفت الأنظار.. 60 صورة للنجمات في ختام الجونة

الأحمر يشعل الريد كاربت .. سارة عبد الرحمن بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة

بعد إنجي أبو السعود.. سلوى محمد تدعم فلسطين في الجونة بهذه الطريقة

إطلالة ساحرة.. هنادي مهنا وزوجها يخطفان الأنظار في ختام الجونة السينمائي

فستان مكشوف وفتحه ساق جريئة.. 20 صورة لـ أسماء جلال في ختام مهرجان الجونة

بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ آيه سماحة تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان جلد لامع.. أروى جودة تتألق بإطلالتها رفقة خطيبها في ختام الجونة

بفستان "كب" وأكمام شفافة".. إطلالة غريبة لـ هاجر سراج في ختام مهرجان الجونة

جيهان الشماشرجي جريئة وداليا مصطفى كالعروس.. أول 30 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة

فستان بفتحة ساق جريئة.. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

"أوف وايت".. إطلالة جذابة لـ ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة

بإطلالة جريئة.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة

اطلالات الجونة اجرا اطلالات الجونة ختام مهرجان الجونة اطلالات الفنانات اسماء جلال اروى جودة امينة خليل
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