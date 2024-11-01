مهرجان الجونة

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إطلالة ساحرة.. هنادي مهنا وزوجها يخطفان الأنظار في ختام الجونة السينمائي

07:38 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    اطلالة هنادي مهنا وزوجها
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    هنادي مهنا وزوجها
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة ساحرة.

وتألقت هنادي بفستان طويل باللون الأسود مزود بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأسود.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

هنادي مهنا اطلالة هنادي مهنا ختام مهرجان الجونة
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