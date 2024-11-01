مهرجان الجونة

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بالجولد المطرز.. 10 إطلالات جذابة لـ منة شلبي في ختام مهرجان الجونة

08:09 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    في ختام الجونة منة شلبي تتألق
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    منة شلبي متألقة في الجونة
  • عرض 10 صورة
    منة شلبي في مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    منة شلبي
  • عرض 10 صورة
    منة شلبي
  • عرض 10 صورة
    منة شلبي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة منة شلبي
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    منة شلبي في الجونة السيتمائي
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    منة شلبي في الجونة
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

أطلت الفنانة منة شلبي، بإطلاله جذابة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

ارتدت "منة" فستانا "كب جولد" مطرزًا بالكامل بحزام بنفس اللون، واعتمدت مكياج نود ناعم، وتركت شعرها منسدلا.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

منة شلبي مهرجان الجونة
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