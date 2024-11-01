جيهان الشماشرجي جريئة وداليا مصطفى كالعروس.. أول 30 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة لفت أنظار الجميع والكاميرات والمصورين.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وصيحة "الشراشيب" والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما تألقت الفنانة داليا مصطفي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض منفوشا من أسفل.

كما خطفت الفنانة ميس حمدان الأنظار، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة "الكب" مزينا ببعض التطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كما ظهرت الفنانة هاجر السراج بفستان أنيق بقصة "الكب"، وبمكياج بدرجات النيود.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز 30 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي.