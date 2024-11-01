مهرجان الجونة

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جيهان الشماشرجي جريئة وداليا مصطفى كالعروس.. أول 30 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة

07:03 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    جيهان الشماشرجي من الجونة
  • عرض 30 صورة
    فستان جيهان الشماشرجي
  • عرض 30 صورة
    اطلالة جيهان الشماشرجي
  • عرض 30 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 30 صورة
    جيهان الشماشرجي من الجونة
  • عرض 30 صورة
    اطلالة إنجي علاء
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 30 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان بالابيض
  • عرض 30 صورة
    اطلالة ميس حمدان
  • عرض 30 صورة
    فستان ميس حمدان
  • عرض 30 صورة
    الفنانة هاجر السراج
  • عرض 30 صورة
    هاجر السراج
  • عرض 30 صورة
    فستان هاجر السراج
  • عرض 30 صورة
    اطلالة هاجر السراج
  • عرض 30 صورة
    نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 30 صورة
    ميساء مغربي في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 30 صورة
    الفنان ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 30 صورة
    كواليس فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 30 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 30 صورة
    ميساء مغربي في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 30 صورة
    ميساء مغربي في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 30 صورة
    الفنانة ميس حمدان
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وحرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة لفت أنظار الجميع والكاميرات والمصورين.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وصيحة "الشراشيب" والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما تألقت الفنانة داليا مصطفي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض منفوشا من أسفل.

كما خطفت الفنانة ميس حمدان الأنظار، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة "الكب" مزينا ببعض التطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كما ظهرت الفنانة هاجر السراج بفستان أنيق بقصة "الكب"، وبمكياج بدرجات النيود.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز 30 صورة لإطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

جيهان الشماشرجي اطلالات الجونة ميس حمدان ختام الجونة
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