مهرجان الجونة

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شريف رمزي يخطف الأنظار بالأسود في ختام مهرجان الجونة

08:04 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    شريف رمزي
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كتب- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الفنان شريف رمزي بإطلالة جذابة، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ارتدى "رمزي" بدلة باللون الأسود وقميصًا باللون الأسود ورباط عنق.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

شريف رمزي اطلالة شريف رمزي مهرجان الجونة
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