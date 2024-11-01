مهرجان الجونة

إعلان

بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ آيه سماحة تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

07:28 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    آية سماحة على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    أية سماحة على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    أية سماحة في ختام الجونة
  • عرض 10 صورة
    أية سماحة وقصة الفستان
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة جريئة أية سماحة في الجونة
  • عرض 10 صورة
    آية سماحة في ختام الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    قصة فستان جذاب لاية سماحة
  • عرض 10 صورة
    أية سماحة على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    فستان جذاب لاية سماحة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة آية سماحة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة ملفته.

وارتدت "آية" فستانا طويلا بقصة الميرميد وكب وفتحة صدر على شكل V، باللون الكحلي، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجميلة، وتسريحة شعر ملمومة لأعلى.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

ختام مهرجان الجونة اية سماحة سماحة في ختام الجونة مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فستان مكشوف وفتحه ساق جريئة.. 20 صورة لـ أسماء جلال في ختام مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)