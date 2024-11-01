بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ آيه سماحة تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة آية سماحة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة ملفته.

وارتدت "آية" فستانا طويلا بقصة الميرميد وكب وفتحة صدر على شكل V، باللون الكحلي، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجميلة، وتسريحة شعر ملمومة لأعلى.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.