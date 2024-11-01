مهرجان الجونة

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تشبه "الباربي".. ياسمين رئيس بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

07:59 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    ياسمين رئيس من الجونة
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    اطلالة ياسمين رئيس
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    فستان ياسمين رئيس
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    ياسمين رئيس
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كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة ياسمين رئيس، على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة تشبه "الباربي".

وارتدت ياسمين فستانا طويلا "كب" وقصة التايت والكشاكيش المنفوش باللون الروز الفاتح، وفتحة ساق طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجميلة، و تسريحة شعر منسدل.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

ياسمين رئيس إطلالة ياسمين رئيس ختام الجونة السينمائي
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