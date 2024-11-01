مهرجان الجونة

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فستان مكشوف وفتحه ساق جريئة.. 20 صورة لـ أسماء جلال في ختام مهرجان الجونة

07:30 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

اطلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

حيث ارتدت فستانا طويلا، باللون الأحمر الناري بقصة الون شولدر، بشعر منسدل فوق ظهرها، اعتمدت مكياجا ناعم.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

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