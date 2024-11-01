مهرجان الجونة

إعلان

نسرين طافش خطفت الأنظار وتارا عماد ساحرة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام الجونة السينمائي

08:17 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 30 صورة
    اطلالة نسرين طافش
  • عرض 30 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 30 صورة
    نسرين طافش متألقة
  • عرض 30 صورة
    فستان هدى المفتي
  • عرض 30 صورة
    اطلالة هدى المفتي
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتي ساحرة
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتي مثيرة
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 30 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 30 صورة
    نسرين طافش خطفت الأنظار وتارا عماد ساحرة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام الجونة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 30 صورة
    سارة عبدالرحمن
  • عرض 30 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 30 صورة
    سارة عبدالرحمن
  • عرض 30 صورة
    اطلالة تارا عماد
  • عرض 30 صورة
    فستان تارا عماد
  • عرض 30 صورة
    تارا عماد
  • عرض 30 صورة
    تارا عماد جذابة
  • عرض 30 صورة
    تارا عماد متألقة
  • عرض 30 صورة
    سارة عبدالرحمن
  • عرض 30 صورة
    تارا عماد
  • عرض 30 صورة
    تارا عماد
  • عرض 30 صورة
    تارا عماد في الجونة
  • عرض 30 صورة
    فستان تارا عماد
  • عرض 30 صورة
    تارا عماد خاطفة للانظار
  • عرض 30 صورة
    تارا
  • عرض 30 صورة
    سارة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

واستطاعت بعض النجمات خطف الأنظار بإطلالتهن الجذابة والأنيقة.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والجريئة والبسيطة.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر.

أما الفنانة منة شلبي ظهرت بفستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي.

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

وأطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون البيج بقصة الكب.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

اطلالات الجونة مهرجان الجونة تنسرين طافش اسماء جلال تارا عماد ختام مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسنت شوقي بإطلالة حمراء تُبرز أنوثتها بجانب محمد فراج في ختام مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)