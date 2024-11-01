نسرين طافش خطفت الأنظار وتارا عماد ساحرة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

واستطاعت بعض النجمات خطف الأنظار بإطلالتهن الجذابة والأنيقة.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والجريئة والبسيطة.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر.

أما الفنانة منة شلبي ظهرت بفستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي.

وتألقت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب.

وأطلت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون البيج بقصة الكب.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.