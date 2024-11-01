مهرجان الجونة

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الأحمر يشعل الريد كاربت .. سارة عبد الرحمن بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة

07:42 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    اطلالة سارة عبدالرحمن
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    فستان سارة عبدالرحمن
  • عرض 4 صورة
    سارة عبدالرحمن
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كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة سارة عبدالرحمن على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة حمراء ساحرة.

وأطلت "سارة" مرتدية فستانا طويلا بقصة "الكب" باللونين "الأحمر" والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وكوليه.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

سارة عبدالرحمن اطلالة سارة عبدالرحمن ختام الجونة
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