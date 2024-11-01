مهرجان الجونة

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بفستان جريء ومفتوح.. 10 صور جذابة لـ هدى المفتي في ختام مهرجان الجونة

07:55 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي مثيرة
  • عرض 10 صورة
    اطلالة هدى المفتي
  • عرض 10 صورة
    فستان هدى المفتي
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي في ختام الجونة
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي بفتحة ساقين
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي جريئة
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي جذابة
  • عرض 10 صورة
    هدى المفتي
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كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة هدى المفتي على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة مثيرة وجذابة.

وارتدت هدى فستانا طويلا "كت" و مفتوح من الجانبين، باللون الذهبي والروز الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة، و تسريحة شعر منسدل على الكتف.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

هدى المفتي هدى المفتي في ختام الجونة السينمائي إطلالة هدى المفتي
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