بفستان "كب" وأكمام شفافة".. إطلالة غريبة لـ هاجر سراج في ختام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة هاجر سراج، خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة غريبة.

وارتدت هاجر سراج فستانا طويلا "كب" باللون الأسود، وأكمام شفافة من التل المنقط، ونسقت معه مجوهرات باللون الفضي، مكونة من حلق وخاتم، وكولية، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوعا لأعلى.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.