"أوف وايت".. إطلالة جذابة لـ ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة ميس حمدان خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة جريئة.

وارتدت ميس حمدان فستانا طويلا "كب" باللون الأوف وايت، مطرز بالفصوص الفضية اللامعة، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوعا لأعلى.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.