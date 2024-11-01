مهرجان الجونة

إعلان

"أوف وايت".. إطلالة جذابة لـ ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة

06:35 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ميس حمدان تصل حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة ميس حمدان
  • عرض 8 صورة
    ميس حمدان تتألق على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 8 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 8 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة ميس حمدان خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة جريئة.

وارتدت ميس حمدان فستانا طويلا "كب" باللون الأوف وايت، مطرز بالفصوص الفضية اللامعة، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوعا لأعلى.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

إطلالة ميس حمدان في الجونة السينمائي ختام مهرجان الجونة السينمائي فستان ميس حمدان في ختام الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إنجي علاء تتألق بفستان "ون شولدر" جريء في ختام مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)