فستان بفتحة ساق جريئة.. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جريئة.

وأطلت جيهان مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بصيحة "الأوف شولدر"، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق وكوليه.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.