بفستان جلد لامع.. أروى جودة تتألق بإطلالتها رفقة خطيبها في ختام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة.

وأطلت أروى مرتدية فستان طويل من الجلد اللامع بقصة "الكب" باللونين الأحمر و" الأسود".

واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدى خطيبها بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص أبيض وفيست وبنطلون باللون الأسود.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.