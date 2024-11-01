مهرجان الجونة

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بسنت شوقي بإطلالة حمراء تُبرز أنوثتها بجانب محمد فراج في ختام مهرجان الجونة

08:26 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (15)
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    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (14)
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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

أطل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، خلال حضورهما حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة كلاسيكية باللونين الأحمر والأسود.

ارتدت بسنت فستانا طويل باللون الأحمر، بأكمام طويلة، ونسقت معه مجوهرات باللون الفضي، تتكون من حلق وخاتم، واعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز أنوثتها، وتركت شعرها مرفوع لأعلى.

وتُختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وذلك بحضور واسع من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان الحفل الختامي، فيما تبث قناة "القاهرة والناس" مراسم الحفل مباشرة على الهواء.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح مميز، حضره نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويُعد المهرجان من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، إذ يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

بسنت شوقي اطلالة بسنت
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