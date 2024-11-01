فساتين جريئة ومكشوفة وخطفت الأنظار.. 60 صورة للنجمات في ختام الجونة

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إعادة الألبوم

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت النجمات على الريد كاربت بفساتين جريئة وبألوان متنوعة، حيث ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أسود بصيحة "الأوف شولدر".

وتألقت الفنانة أروى جودة بفستان من الجلد اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.

وظهرت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة كالعروس، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض منفوش من أسفل.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بفستان جرئ أحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

جمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 60 صورة للنجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي.