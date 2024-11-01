مهرجان الجونة

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فساتين جريئة ومكشوفة وخطفت الأنظار.. 60 صورة للنجمات في ختام الجونة

07:50 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    فستان أمينة خليل
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام الجونة
  • عرض 60 صورة
    اطلالة أمينة خليل
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل تتألق على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل بفستان ساحر في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    ظهور أمينة خليل
  • عرض 60 صورة
    إطلالة ساحرة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    أمينة خليل بفستان أنيق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 60 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    إطلالة أنيقة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    ظهور سارة عبد الرحمن
  • عرض 60 صورة
    فستان سارة عبد الرحمن
  • عرض 60 صورة
    اطلالة سارة عبد الرحمن
  • عرض 60 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 60 صورة
    سلوى محمد
  • عرض 60 صورة
    اطلالة سلوى محمد
  • عرض 60 صورة
    اطلالة اسماء
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال بالاحمر
  • عرض 60 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    بإطلالة جريئة أية سماحة في الجونة
  • عرض 60 صورة
    اروى جودة
  • عرض 60 صورة
    اروى جودة من ختام الجونة
  • عرض 60 صورة
    فستان اروى جودة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    إطلالة جذابة لاية سماحة
  • عرض 60 صورة
    آية سماحة على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    أية سماحة على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    أية سماحة في ختام الجونة
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    أية سماحة وقصة الفستان
  • عرض 60 صورة
    بإطلالة جريئة أية سماحة في الجونة
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    آية سماحة في ختام الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    قصة فستان جذاب لاية سماحة
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    أية سماحة على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال تتألق
  • عرض 60 صورة
    فستان جذاب لاية سماحة
  • عرض 60 صورة
    اطلالة اسماء
  • عرض 60 صورة
    اسماء من الجونة
  • عرض 60 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    اطلالة اسماء جلال
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهن ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت النجمات على الريد كاربت بفساتين جريئة وبألوان متنوعة، حيث ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أسود بصيحة "الأوف شولدر".

وتألقت الفنانة أروى جودة بفستان من الجلد اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما.

وظهرت الفنانة داليا مصطفى بإطلالة كالعروس، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض منفوش من أسفل.

وأطلت الفنانة أسماء جلال بفستان جرئ أحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

جمعنا لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 60 صورة للنجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة اطلالات الجونة اسماء جلال أروى جودة
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