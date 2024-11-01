90 صورة جريئة وساحرة.. جميع إطلالات ثامن أيام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونستعرض لكم في السطور التالي, تجميعة باللينكات المجمعة لإطلالات نجمات الفن من فعاليات اليوم الثامن للمهرجان، على النحو التالي:

شنطة إنجي أبوالسعود في الجونة.. حكاية "المثلث الأحمر المقلوب"

شارك بقطعة واحدة.. هاني البحيري يضع بصمته في مهرجان الجونة بإطلالة حمراء صارخة (صور)

خطفت الأنظار.. ناقد موضة يعلق على إطلالة يسرا في الجونة

20 صورة لـ منة شلبي بفستان ساحر في الجونة ارتدته قبلها عارضة أزياء

عارضة أزياء محترفة.. ناقد موضة يشيد بإطلالة مايان السيد في الجونة.. 20 صورة

بفستان قصير.. 10 صور لـ أسماء جلال تخطف الأنظار في ثامن أيام الجونة

"فستان مينفعش يتلبس في المهرجان.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إلهام شاهين في الجونة

أحمد خالد صالح بإطلالة أنيقة في ثامن أيام الجونة

10 صور لإطلالة ياسمين رئيس في ثامن أيام الجونة

ناقد موضة يعلق على إطلالات بسنت شوقي وإنجي كيوان في مهرجان الجونة.. 15 صورة

خطفت الأنظار بجمالها.. باتريك خليل يعلق على إطلالة تارا عماد في الجونة- 8 صور تكشف

أمينة خليل تتألق بإطلالات تتجاوز 600 ألف جنيه في مهرجان الجونة "فخامة وكلاسيكية"

مش حلو عليها.. باتراك خليل ينتقد إطلالة ريا أبي راشد في الجونة- 6 صور تكشف

70 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان الجونة

من هي صاحبة أجرأ إطلالة في سادس أيام الجونة؟.. فستان جريء ومكشوف

20 صور لـ نسرين طافش بإطلالة ساحرة في الجونة- وخبير موضة يعلق

جريء ومكشوف.. بسنت شوقي بفستان لامع بمبلغ صادم في مهرجان الجونة

قديمة وكارثية.. 20 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في سادس أيام الجونة

قصير وجريء.. 35 إطلالة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

بفستان معدن جريء .. لينا صوفيا على الريد كاربت في اليوم الثامن من الجونة السينمائي

بـ 293 ألف جنيه..7 صور لـ أسماء جلال بفستان مثير في الجونة

بإطلالة جذابة.. هنادي مهنا تتألق في ثامن أيام مهرجان الجونة