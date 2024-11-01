مهرجان الجونة

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90 صورة جريئة وساحرة.. جميع إطلالات ثامن أيام مهرجان الجونة

12:38 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 90 صورة
  • عرض 90 صورة
    يسرا (1)
  • عرض 90 صورة
    ياسمين رئيس (4)
  • عرض 90 صورة
    يسرا (3)
  • عرض 90 صورة
    ياسمين رئيس (3)
  • عرض 90 صورة
    ياسمين رئيس (1)
  • عرض 90 صورة
    هنادي مهنا (7)
  • عرض 90 صورة
    هنادي مهنا (6)
  • عرض 90 صورة
    هنادي مهنا (5)
  • عرض 90 صورة
    هنادي مهنا (4)
  • عرض 90 صورة
    هنادي مهنا (3)
  • عرض 90 صورة
    هنادي مهنا (2)
  • عرض 90 صورة
    يسرا (2)
  • عرض 90 صورة
    هنادي مهنا (1)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (9)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 90 صورة
    ياسمين رئيس (2)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (1)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (9)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (8)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (7)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (6)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (4)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (3)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (5)
  • عرض 90 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (1)
  • عرض 90 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (2)
  • عرض 90 صورة
    مايان السيد (1)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (9)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (8)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (6)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (5)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (7)
  • عرض 90 صورة
    منة شلبي (10)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (3)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (4)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (8)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (7)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (1)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (6)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (5)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (4)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (2)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (1)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (8)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (7)
  • عرض 90 صورة
    تارا عماد (3)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (5)
  • عرض 90 صورة
    لينا صوفيا (2)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (3)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (2)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (1)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (9)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (8)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (7)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (6)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (5)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (4)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (3)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (2)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (6)
  • عرض 90 صورة
    إطلالات ثامن أيام مهرجان الجونة
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (11)
  • عرض 90 صورة
    بسنت شوقي (4)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (1)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (10)
  • عرض 90 صورة
    إنجي أبو السعود (2)
  • عرض 90 صورة
    إنجي أبو السعود (1)
  • عرض 90 صورة
    إنجي أبو السعود (3)
  • عرض 90 صورة
    أمينة خليل (4)
  • عرض 90 صورة
    أمينة خليل (3)
  • عرض 90 صورة
    أمينة خليل (5)
  • عرض 90 صورة
    أمينة خليل (2)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال (6)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال (5)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال (4)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال (3)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال (2)
  • عرض 90 صورة
    أسماء جلال (1)
  • عرض 90 صورة
    أحمد خالد صالح (2)
  • عرض 90 صورة
    أمينة خليل (1)
  • عرض 90 صورة
    أحمد خالد صالح (1)
  • عرض 90 صورة
    الفنانة رانيا منصور (12)
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونستعرض لكم في السطور التالي, تجميعة باللينكات المجمعة لإطلالات نجمات الفن من فعاليات اليوم الثامن للمهرجان، على النحو التالي:

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لينا صوفيا أسماء جلال هنادي مهنا مهرجان الجونة السينمائي بسنت شوقي نسرين طافش أمينة خليل باتريك خليل تارا عماد ياسمين رئيس مايان السيد منة شلبي يسرا إنجي أبوالسعود نجمات الفن
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