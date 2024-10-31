جريء ومكشوف.. بسنت شوقي بفستان لامع بمبلغ صادم في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء العمدة:

بسنت شوقي تتألق بلمسة من الذهب، في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

أرتدت فستاناً من دار أزياء MARMAR HALIM بتكلفة بلغت 13500 aed، ما يعادل 179 ألف جنيه مصري.

وتألقت بفستان طويلا صك باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بتطريزات لامعة مما جعلها تبدو مثيرة وجذابة.

يعتبر قطعة فنية حقيقية، ويتميز بتصميمه الفريد وتفاصيله الذهبية التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها، حيث يكشف عن الأكتاف، مما يضفي لمسة جريئة.

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