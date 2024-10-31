مهرجان الجونة

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جريء ومكشوف.. بسنت شوقي بفستان لامع بمبلغ صادم في مهرجان الجونة

07:18 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    تعرف على إطلالة بسنت شوقي الجونة
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    بسنت شوقي في مهرجان الجونة السينمائي
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    بمبلغ خرافي بسنت شوقي في الجونة
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    الفنانة بسنت شوقي في الجونة
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    بسنت شوقي بالفضي في الجونة
  • عرض 10 صورة
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    بصدر مكشوف تعرف على سعر فستان بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    بسنت شوقي تتألق في الجونة
  • عرض 10 صورة
    بسنت شوقي
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كتبت- أسماء العمدة:

بسنت شوقي تتألق بلمسة من الذهب، في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

أرتدت فستاناً من دار أزياء MARMAR HALIM بتكلفة بلغت 13500 aed، ما يعادل 179 ألف جنيه مصري.

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وتألقت بفستان طويلا صك باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بتطريزات لامعة مما جعلها تبدو مثيرة وجذابة.

يعتبر قطعة فنية حقيقية، ويتميز بتصميمه الفريد وتفاصيله الذهبية التي أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها، حيث يكشف عن الأكتاف، مما يضفي لمسة جريئة.

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