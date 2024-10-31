بـ 293 ألف جنيه..7 صور لـ أسماء جلال بفستان مثير في الجونة

كتبت- أسماء العمدة:

ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ارتدت فستانًا طويلًا باللون الكشمير، لون غني ودافئ يضفي لمسة من الأناقة والفخامة، تميز بقصة "الكب" على شكل "v" من عند الصدر، منفوش من الأسفل، مما يضفي حركة وحجم للفستان ويشعره بالأنوثة.

هذا التصميم يجمع بين الفخامة والجرأة، يتميز بقصة منفوشه من الأسفل، مما يضفي حركة أنثوية لديها.

وتواصل موقع مصراوي مع دار الأزياء hassidrisoffical، وبلغ سعر الفستان $6,000، ما يعادل 293,821 مصري.

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