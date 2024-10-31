70 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تحرص دائما نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة وساحرة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وبالرغم من ذلك أطلت بعض النجمات بفساتين ضيقة جريئة وملفتة خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تسعرضها في هذا التقرير.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها ثاني أيام مهرجان الجونة بفستان ضيق ومكشوف عند منطقة الظهر باللون البينك.

وأطلت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون الأخضر بصيحة الظهر المكشوف.

وتألقت حسناء سيف الدين بفستان ضيق باللون البينك، واعتمدت مكياجا قويا.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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