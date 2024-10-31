مهرجان الجونة

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70 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في مهرجان الجونة

04:18 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 70 صورة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بفستان جريء
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها ثاني أيام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بفستان ضيق
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بفستان ضيق
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بفستان ضيق
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بفستان باللون البينك في الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    الفنانة حسناء سيف الدين
  • عرض 70 صورة
    رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين من السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة
  • عرض 70 صورة
    حسناء سيف الدين بفستان قصير
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش تخطف الأنظار
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بفستان جذاب
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    إطلالة جريئة لنسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش متألقة في الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بفستان بقصة الأوف شولدر
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش اعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بإطلالة ملفتة في رابع أيام الجونة
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    نسرين طافش بفستان بصيحة الظهر المكشوف
  • عرض 70 صورة
    مايان السيد في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 70 صورة
    مايان السيد بإطلالة جذابة في سابع أيام الجونة
  • عرض 70 صورة
    إطلالة داليا شوقي في سابع أيام الجونة
  • عرض 70 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال بفستان جريء
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال في سابع أيام الجونة
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال بفستان جريء في سابع أيام الجونة
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال بفستان بصيحة الظهر المكشوف
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال بإطلالة ملفتة على السجادة الحمراء
  • عرض 70 صورة
    أسماء جلال تثير الجدل في سابع أيام الجونة
  • عرض 70 صورة
    ياسمين العبد بإطلالة ناعمة وجذابة في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 70 صورة
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  • عرض 70 صورة
    لقاء الخميسي بفستان جريء
  • عرض 70 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة ساحرة
  • عرض 70 صورة
    أروى جودة بفستان أنيق
  • عرض 70 صورة
    ياسمين رئيس بفستان جذاب
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تحرص دائما نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات أنيقة وجذابة وساحرة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وبالرغم من ذلك أطلت بعض النجمات بفساتين ضيقة جريئة وملفتة خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تسعرضها في هذا التقرير.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها ثاني أيام مهرجان الجونة بفستان ضيق ومكشوف عند منطقة الظهر باللون البينك.

وأطلت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون الأخضر بصيحة الظهر المكشوف.

وتألقت حسناء سيف الدين بفستان ضيق باللون البينك، واعتمدت مكياجا قويا.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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مهرجان الجونة 2024 جمات بفساتين ضيقة وجريئة انيا يوسف سرين طافش
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