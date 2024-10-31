أمينة خليل تتألق بإطلالات تتجاوز 600 ألف جنيه في مهرجان الجونة "فخامة وكلاسيكية"

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

في مهرجان الجونة السينمائي، لفتت الفنانة أمينة خليل الأنظار بإطلالات ساحرة من توقيع Mrs Keepa والمصمم المصري حمادة فهيم، حيث تميزت كل إطلالة بتصميم فريد.

الإطلالة الأولى

في اليوم الافتتاحي، اختارت أمينة فستان “Beige Draped Escargot Dress” من Mrs Keepa، الذي يأتي بلون بيج مع تصميم درابيه أنيق من التول يبرز شكل الجسم.

يمتاز الفستان بكورسيه مدمج وذيل غير متماثل من التفتا الأسود، ما أضاف لمسة درامية لإطلالتها.

صرح فريق Mrs Keepa لـ”مصراوي” عن تفاصيل الخامات المستخدمة، مشيرًا إلى الجودة العالية التي تمثل هوية العلامة، موضحين أن سعر الفستان 3,200 دولار، أي حوالي 156,240 جنيه.

الإطلالة الثانية

في ثاني أيام المهرجان، ظهرت أمينة بإطلالة استثنائية من توقيع المصمم المصري حمادة فهيم، حيث ارتدت فستان “Gardens of Babylon” المستوحى من الألوان المتدرجة لألوان الطبيعة.

يمتاز الفستان بتنورة مزينة بخيوط مزخرفة يدوية تتناغم بين ألوان البنفسجي والذهبي، بينما جاء الجزء العلوي بتطريزات هندسية وزهور، مع أكمام ريشية.

ويبلغ سعر الفستان حوالي 32,900 درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريبًا 435,636 جنيه، وذلك نظرًا لاعتماده على التطريز اليدوي والخامات الفاخرة، وهو ما أكده فريق “حمادة فهيم” لـ”مصراوي”.

الإطلالة الثالثة:

في سادس أيام المهرجان، ارتدت أمينة فستان “Black T-Shirt Gown” من Mrs Keepa أيضًا، وهو تصميم يجمع بين الأناقة والتألق بفضل قماش الجيرسيه المزدان بالكريستالات اللامعة.

يتميز الفستان بأكمام قصيرة وفتحة جانبية غير متماثلة، بالإضافة إلى وشاح طويل برقبة عالية يضفي طابعًا كلاسيكيًا.

يُقدر سعر هذا الفستان بحوالي 1,850 دولار، أي ما يعادل 90,500 جنيه.

وأضاف فريق Mrs Keepa في تصريح لـ”مصراوي” أن اختيار الخامات الفاخرة والدقة في التصميم هو سر تألق هذا الفستان.

التكلفة الإجمالية للإطلالات

تبلغ تكلفة الإطلالات حوالي 5,050 دولار لفستاني Mrs Keepa و32,900 درهم إماراتي لفستان حمادة فهيم، ليصبح إجمالي التكاليف 682,376 جنيه.

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