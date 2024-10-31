مش حلو عليها.. باتراك خليل ينتقد إطلالة ريا أبي راشد في الجونة- 6 صور تكشف

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أبدى ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل رأيه حول إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد خلال حضورها حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفي مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أشاد خليل بتصميم الفستان، معتبرا أنه يتمتع بأسلوب جذاب، إلا أنه انتقد استخدام كمية كبيرة من خامة الحرير في الفستان، بالإضافة إلى، تسريحة شعر ريا وجسمها، أسهمت في إضاعة جمال الإطلالة وتشويه شكل جسمها.

وأضاف "خليل" أن الفستان وتسريحة الشعر أضفيا على وجه ريا مظهرا غير مرغوب فيه، ما زاد من حجم ملامح وجهها.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا:

بأكثر من 200 ألف.. جيهان الشماشرجي بجامبسوت شفاف في الجونة.. 10 صور

الأسود يسيطر على إطلالات الجونة.. فساتين وجامبسوت وبدل (50 صورة)

محمد فراج بـ "الأوڤر سايز" في الجونة.. بدلته بسعر خيالي

بـ20 ألف جنيه.. 20 صورة لفستان نسرين طافش في الجونة بألوان مختلفة – أيهم الأجمل؟

استغنت عن هذه القطعة.. دار الأزياء تنشر صور البروڤا لفستان كارولين عزمي الجريء في الجونة.. وهذه تكلف

مايان السيد بفستان مفتوح ورانيا جريئة.. 100 إطلالة للنجمات في سابع أيام مهرجان الجونة

ساحرة وتشبه حورية البحر.. 70 صورة لأجمل إطلالات النجمات في الجونة- ناقد موضة يكشف

"ريش كتير وأوفر".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

15 صورة لـ أجرأ إطلالة في خامس أيام مهرجان الجونة.. مكشوف وخطف الأنظار