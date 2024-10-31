ناقد موضة يعلق على إطلالات بسنت شوقي وإنجي كيوان في مهرجان الجونة.. 15 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أبدى ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل إعجابه بإطلالات النجمتين بسنت شوقي وإنجي كيوان خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقد ظهرت كل من النجمتين بإطلالات لامعة باللون الفضي، حيث تميزت فساتينهما بقصاتها الانسيابية التي تتبع خطوط الجسم، ما أبرز أنوثتهما.

وأضاف "خليل" خلال مقطع فيديو له بصفحته الرسمية بمنصة "يوتيوب" أن اختيار اللون الفضي كان موفقا للغاية، حيث تناغم بشكل رائع مع بشرة النجمتين.

ولم يقتصر إشادة خليل على الفساتين فقط، بل امتد إلى المكياج والشعر اللذين اعتبرهما مناسبين للإطلالات بشكل عام، مؤكدًا أن النجمتان تمكنتا من الظهور بأبهى صورة على السجادة الحمراء.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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