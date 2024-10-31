قصير وجريء.. 35 إطلالة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

ظهرت بعض النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بفساتين قصيرة على ريد كاربت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير.

لبلبة:

ظهرت الفنانة لبلبة خلال حضورها اليوم الثالث من مهرجان الجونة بفستان قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

أمينة خليل:

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستان قصير باللون البيج ومزود بإكستنشن باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا.

ياسمين العبد:

ظهرت الفنانة ياسمين العبد في رابع أيام مهرجان الجونة بفستان قصير كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ركين سعد:

ارتدت الفنانة ركين سعد خلال حضورها رابع يوم من المهرجان بفستان قصير باللون الأسود والبينك، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بسمة:

أطلت الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان قصير باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

علا رشدي:

ارتدت الفنانة علا رشدي فستان قصير بقصة الكب باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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