مهرجان الجونة

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قصير وجريء.. 35 إطلالة للنجمات في مهرجان الجونة السينمائي

04:30 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 35 صورة
  • عرض 35 صورة
    النجمة لبلبة
  • عرض 35 صورة
    لبلبة من مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    لبلبة بفستان قصير باللون الأسود
  • عرض 35 صورة
    لبلبة بفستان قصير باللون الأسود
  • عرض 35 صورة
    لبلبة بإطلالة أنيقة
  • عرض 35 صورة
    أمينة خليل في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    أمينة خليل في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 35 صورة
    إطلالة أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 35 صورة
    امينة خليل في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    امينة خليل في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد بإطلالة جريئة
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد
  • عرض 35 صورة
    إطلالة ركين سعد رابع يوم الجونة
  • عرض 35 صورة
    إطلالة بسمة في حفل افتتاح الجونة
  • عرض 35 صورة
    بسمة
  • عرض 35 صورة
    الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 35 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد بفستان قصير باللون الأسود والبينك
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد بفستان قصير باللون الأسود والبينك
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد (5)
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد بفستان أنيق
  • عرض 35 صورة
    إطلالة ركين سعد رابع يوم الجونة
  • عرض 35 صورة
    ركين سعد بفستان قصير باللون الأسود والبينك
  • عرض 35 صورة
    إطلالة ركين سعد رابع يوم الجونة
  • عرض 35 صورة
    علا رشدي
  • عرض 35 صورة
    إطلالة علا رشدي في الجونة
  • عرض 35 صورة
    علا رشدي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

ظهرت بعض النجمات خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بفساتين قصيرة على ريد كاربت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير.

لبلبة:

ظهرت الفنانة لبلبة خلال حضورها اليوم الثالث من مهرجان الجونة بفستان قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا.

أمينة خليل:

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستان قصير باللون البيج ومزود بإكستنشن باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا.

ياسمين العبد:

ظهرت الفنانة ياسمين العبد في رابع أيام مهرجان الجونة بفستان قصير كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ركين سعد:

ارتدت الفنانة ركين سعد خلال حضورها رابع يوم من المهرجان بفستان قصير باللون الأسود والبينك، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

بسمة:

أطلت الفنانة بسمة في حفل افتتاح مهرجان الجونة بفستان قصير باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

علا رشدي:

ارتدت الفنانة علا رشدي فستان قصير بقصة الكب باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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مهرجان الجونة 2024 النجمات في مهرجان الجونة نجمات بفساتين قصيرة وجريئة ركين سعد
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